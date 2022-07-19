近日美國7月密西根大學消費者信心指數初值51.1，不僅高於預期，數值呈現反彈，同時消費者對於長期通膨的預期也回落，一年通膨預期終值5.2%，低於預期的5.3%，而五年通膨預期初值2.8%，同樣低於預期的3%。顯示市場的通膨預期已在降溫，美Fed激進升息的動作不會持久，資金緊縮問題初步有解。

當前的焦點已轉到經濟衰退的程度，究竟衰退程度是大是小，影響著後續美股；其中近日媒體報導消費電子巨擘蘋果傳出明年將放緩部分團隊的招聘與支出成長，以應對潛在的經濟衰退，引起市場關注。相較於過去經濟逆風時，蘋果皆盡量不裁員，這次採取保守策略，讓市場對於未來的景氣與就業疑慮加深，美股難免受衝擊。

國安基金獲授權進場後的台股，連續上漲四日，當中隨著台積電法說內容獲得市場認同，股價緩步向上，更進一步帶動了台股上攻；目前觀察週K線能否拉出週級別日出訊號(當週高點越過前一週高點，且週五收盤確認)，若能順利週日出，行情將會加速。

過去曾提到「資金決定方向，媒體解釋現象」，當資金流入時，由於大量的資金在追逐有限的股票，股價自然上漲，故對多方而言，觀盤重點就是哪些股票有資金流入。例如受惠暑假旺季到來，國旅補助上路，國際觀光客開放可期等利多加持的解封概念股，包括易飛網、海灣、夏都、鳳凰、五福、山富、富野、雲品等紛紛大漲，後續在營運迎來轉機下，可持續追蹤。

在疫情之後，民間企業擴大投資搶商機，積極更新或添購新設備，當中包括公共運輸、餐飲百貨、娛樂場所、或是工業廠房等，對於工業電腦需求增溫，故相關供應鏈當然發展前景看好，如廣積、飛捷、振樺電、虹堡、欣技、廣錠、倫飛、艾訊等前景看好，後續可追蹤。

至於解封之後，人們重啟社交生活，戶外活動大受歡迎，相關設備需求增溫，如遊艇的東哥遊艇、烤肉爐具的關中、碳纖維材料的波力、高爾夫球桿頭的明安、大田、鉅明，戶外鞋及服飾的鈺齊、儒鴻、銘旺實等都可望受惠。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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