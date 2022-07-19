來台南參加「做16歲」成年禮可獲得限定文創品。(曹婷婷攝)

台南獨有「做16歲」成年禮，台南市民政局今年結合年年舉辦「做16歲」的安平開台天后宮及首度辦理的白河碧雲寺2廟宇，規畫溪南、溪北共2場活動，邀請500名16歲青年從敬神、侍親敬茶出發，也各別安排搭船遊安平港、碧雲寺火泉步道健走，藉由「上山、下海」轉大人。

溪北場「做16歲」成年禮7月23日率先於白河火山碧雲寺登場，溪南場則於7月31日在安平開台天后宮登場。相較於安平開台天后宮舉辦「做16歲」行之有年，開放300個名額已近額滿，但溪北場200名額，截至今天僅70人報名。

民政局長姜淋煌指出，台南人七夕舉辦成年禮儀式，除祈求神明保佑孩子平安長大，也建立青少年對自身及社會的責任感，為發揚這項獨有的習俗，今年結合廟宇擴大辦理。

溪北場於白河火山碧雲寺舉辦健走活動，象徵青少年「不畏艱難，邁向高峰」。廟方精心設計時光走廊場景，藉由青蔥（聰明）、芹菜（勤學）、菜頭（好彩頭），並向觀音佛祖行禮祈福及鑽轎底，期許學子們心想事成金榜題名，象徵智慧與文化傳承。

溪南場在安平開台天后宮舉辦，今年主題為「成功啟航 青春飛揚 府城百事大集」，除遵循古禮科儀，加入台南古都記憶的百年文物歷史體驗，參與成年禮青少年搭船遊安平港，以「百年好河」、「百年王船」、「百年孤棚祭」及「台南400年」等元素，了解台南及安平歷史文化。

台南市後備指揮部今年也參與安平開臺天后宮的成年禮。指揮官陳德華表示，31日當天將攜手海軍陸戰隊、陸軍航特部於廟前擺攤，共同號召有志青年加入國軍，展現有別於傳統成年禮的「另類轉大人」。