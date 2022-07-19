本土炸雞連鎖品牌「頂呱呱」48周年生日慶，將帶大家坐上時光機回到美味的原點：1974年。7月20日至7月31日止，推出2款限定復刻版本套餐，經典炸雞伴侶「經典泡菜」一同回歸，並加碼全品項折扣優惠，7、8月暑假限定48元單品、99元點心組。電商平台復熱食品優惠組，團購起來送禮自用兩相宜。 頂呱呱經典復刻炸雞伴侶再現！7月20日起「經典泡菜」重磅回歸。每份售價35元，，全台門市同步開賣。手工醃製的酸甜泡菜內有小黃瓜、紅蘿蔔、白蘿蔔，色彩繽紛、口感清脆，為每一口炸雞去油解膩。頂呱呱強調，因為是純手工製作，每日限量供應。

台灣人氣炸雞速食品牌「頂呱呱」自1974年7月20日於西門町創立至今48個年頭，陪伴大家度過每一個大口啃炸雞的美好時光。本次活動7月20日至7月31日，連續12天，推出2款限量復刻套餐。經典復刻1號「復古A餐，門市價159元」，內含創業即開賣的經典原味雞塊、每年銷售超過5,000萬條的地瓜薯條、小孩們最愛外酥內軟的甜甜包。大食怪們則不能錯過經典復刻2號「復古全餐，門市價189元」，不但有以上餐點，還有當家人氣商品呱呱包、經典原味對翅等。購買以上兩種復古餐皆可獲得限量復刻的最初版本包材，及炸雞伴侶經典泡菜乙盒，從裡到外徹底復刻。

頂呱呱生日慶活動將於最後三天，7月29日至7月31日止，加碼推出門市到店消費全品項88折、Uber Eats外送平台整單95折優惠。且這三天至門市購買復古系列套餐再加贈2022會員卡乙張，憑會員卡消費即可享有單品9折及其他眾多優惠好康，每店限量50張。

即日起至8月26日止，至頂呱呱全台門市出示「走過48個年頭 只想陪伴你長長99」電子優惠券，即可享有每周指定單品48元優惠，有原味／辣味炸雞、呱呱包等超人氣商品。如果單品吃不夠，還有四款99元點心組可選擇，每組內含2種單品及飲料，是下午小點的最佳選擇。

頂呱呱復熱食品亦同步開賣，有軟綿密的地瓜薯條、吮指回味的美式烤雞，在家開趴只要一鍵復熱，豐盛大餐立馬上桌。於電商平台購買地瓜薯條調理包或派對組合包即送頂呱呱精美周邊商品，團購送禮自用兩相宜，買越多送越多。

頂呱呱48周年生日慶活動：

1.7月20日（三）～7月31日（日），購買「復古A餐」門市價159元，外送平台價207元。餐點含經典原味雞塊3塊、地瓜薯條1份、甜甜包2入、經典泡菜1份。「復古全餐」門市價189元，外送平台價246元。餐點含經典原味雞塊2塊、經典原味對翅1組、呱呱包1顆、地瓜薯條1份、甜甜包1入、經典泡菜1份。

2.加碼活動為自7月29日（五）～7月31日（日），門市到店消費全品項88折、Uber Eats外送平台整單95折優惠。購買復古系列套餐再加贈2022會員卡乙張，每店限量50張。