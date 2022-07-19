桃園市龍潭區一間幼兒園傳出虐童案件，家屬控訴，在幫4歲男童洗澡時，發現他身上滿身是傷，前往幼兒園調閱監視器查看，竟發現是張姓、陳姓2名老師疑不滿孩子哭鬧，在午休時間痛捏男童臉頰、更數度大力拍打，暴力行讓男童產生陰影不敢去上學，家屬控訴2人根本不配當老師，並向市府教育局提出檢舉。

桃園市教育局指出，獲報後派員調查，確認2名教師有不當管教及施虐情形，其中，陳姓教師並無幼教證照，情節重大已函報教育部張女、陳女終身不得從事教保工作，同時請社會局調查是否違反兒少法，對園方未善盡管理責任，依法裁處14萬餘元罰鍰，停止招生1年。

男童姑姑在臉書上PO文指控，原本姪子個性活潑，近期卻會沒理由大姑、作惡夢，連原本愛玩的積木都不完，上周二奶奶替他洗澡時，發現手臂、腰間、腋下都有瘀青痕跡，讓她懷疑姪子在學校遭虐。

男童家屬前往幼兒園理論，園方起初辯稱是孩子情緒不穩，是為抓穩他、不讓孩子亂跑才會誤傷，但經調閱監視器發現竟是2名老師涉虐，家長也稱園方刻意縱容、知而不報，會聯合其他家長，提告傷害及妨害幼童身心發育，要求園方賠償。

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