允強(2034)通過每股配息1.49760元，現金股利發放日為8月18日，周二除息交易日，參考價25.9元，首日股價高漲，一度衝上27.35元，填息率達96.82%，填息路僅差一步之遙，當日外資買超828張、終止6連日賣超，終場收漲5.41%或1.4元，報27.3元，重回5日、月線雙線。

允強今年首季稅後淨利4.21億元，EPS為0.95元。允強6月營收15.47億元，年減10.12%、月減10.32%；第二季營收49.67億元，年增12.11%、季增21.68%，表現優於法人預期；上半年營收90.49億元，年增15.68%。雖然最近不銹鋼市場低迷，但允強投資的共信生技成為資金避險族群，最近開發的動物抗癌新藥更獲農委會核准執行田間試驗，股價持續大漲，加上允強營運穩定，後市行情持續看好。

法人認為，近期鎳價的下跌主要由於俄烏戰爭開打之時，市場過度的炒做造成鎳價飆升脫離基本面行情，目前的價格下跌是回歸基本供需的合理走勢。目前由於通膨及升息造成經濟成長趨緩陰影及資金退潮，對鎳價將有打壓效果，但鎳的長期需求成長趨勢不變，預期下檔跌破2萬美元的機會較小。

不過不銹鋼價格在第二季出現一波下修，將影響允強的毛利率表現，第二季毛利率預估降至16.67%，第二季獲利跟跌，稅後EPS達0.69元，全年EPS估為2.67元。

允強看好歐洲市場的商機，決定在土耳其設立新廠，並增購土地為未來繼續增建廠房提前布局。允強土耳其廠先前第一期已經完工並成功試產不銹鋼管，預計將在今年第三季順利開始量產，將量能逐漸拉抬，增加營運動能。法人認為，允強設立土耳其廠主要考量其位於亞歐交界的地理位置，可幫助允強增加對歐洲的出貨，甚至是未來增加北非、中東都具可能性。除了不銹鋼板與鋼管廠外，允強並在當地興建工業用構造管廠，全部完工後土耳其廠的整體年產能可達6~7萬噸。土耳其廠有助允強擴展新的市場，完整營運貢獻時間預期在2023年。允強土耳其廠一、二期合計投資2.5億美元，預計全數量產後，土耳其廠可望貢獻年營收上百億元。