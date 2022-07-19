為了投入地熱能源的地底資源調查，經濟部地調所結合工研院，將從明天(20日)開始，以1週時間，在直升機上搭載重力及磁力雙項探測儀器系統，於台東縣海端鄉、池上鄉上空進行地殼訊號量測。這是國內首次結合兩項設備的空中探測技術，具有快速大面積調查優勢，有助於收集地下資源資料

隨著國家淨零路徑啟動，新興地底資源發掘成為未來研究重點。中央地質調查所於2021年疫情期間，自美國引進高精度空中重力儀設備，其能測得天然界重力值近一億分之一的細微變化。

這次與工研院及德安航空公司合作，結合過去發展成熟的三軸拖鳥磁力探測技術，將重力及磁力雙項探測儀器兩套調查系，統整在直升機艙內及艙外吊掛配置。從7月20日開始，為期1週時間，以300到500公尺高度，飛行於台東縣海端鄉、池上鄉一帶進行地殼訊號量測。

這是台灣首次結合重力儀與磁力探測拖鳥設備的空中探測技術，藉由直升機載具沿地貌飛行，兩項設備大面積調查，可有效提升資料的均布性及涵蓋率。

空中地球物理探測是屬於技術門檻較高的探勘項目，先進國家多由政府斥資調查建置基礎國土資訊。我國則在前瞻基礎建設編列預算，由地調所與產官學研單位合作進行深部地下地質探勘，投入以地熱為標的的地底資源調查。

地調所表示，調查成果將於資料檢核分析後，公開於地調所地熱探勘資訊平台，供各界參考使用。