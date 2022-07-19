周渝民受聯合勸募邀請擔任公益愛心大使 ，出席「愛從1開始–學習障礙兒童助學計畫」記者會。（陳俊吉攝）

周渝民受聯合勸募邀請擔任公益愛心大使 ，出席「愛從1開始–學習障礙兒童助學計畫」記者會。（陳俊吉攝）

周渝民受聯合勸募邀請擔任公益愛心大使 ，出席「愛從1開始–學習障礙兒童助學計畫」記者會。（陳俊吉攝）

周渝民與黃子佼互動逗趣。（陳俊吉攝）

周渝民（仔仔）受聯合勸募邀請擔任公益愛心大使 ，出席「愛從1開始–學習障礙兒童助學計畫」記者會， 支持全聯福利中心零錢捐活動，一起關懷學習障礙兒童。他2015年和小他6歲的喻虹淵結婚，女兒下月將滿6歲也準備升小學，他曾說過女兒是高敏感、較脆弱的小孩，被問是否還想再生一個？他說，女兒對父母、特別是媽媽的依賴很強大，「我們經歷過小孩5歲前的狀態，害怕再生一個不曉得基因呈現什麼、個性如何，所以想把關注都放在她身上。我不想、太太也不想，我們都太愛這個孩子！」

雖然女兒看到別人有弟弟妹妹會說想要有，「但當我們說要她好好照顧弟弟妹妹，她又說不要，要弟弟妹妹來照顧她」。周渝民不諱言為了小孩，夫妻兩都有所犧牲，但老婆的犧牲更大，因為小孩比較比較黏她，又因年初開始就沒讓小孩去學校改在家線上遠距上課，她必須花很多時間陪伴教育，直到小孩入睡後才能安排自己的事，所以非常忙碌，自己只能盡可能分擔。

過去對私生活其低調的周渝民，在公益活動上對媒體提問難得暢所欲言，透露女兒喜歡的偶像容易受長輩、家人、同學影響，媽媽跟她講美少女戰士，她就愛美少女戰士，他一講寶可夢她就喜歡寶可夢，「我每天早上請她起床，必須花半小時演足寶可夢所有種類，因為小朋友要我表演，我就要扮演很多種寶可夢」。他還透露，女兒跟媽媽睡，「我因為曾經睡覺打呼，所以被排擠在外，我自己要找地方睡。但早上要去房間接女兒出來，就要配合演一整套寶可夢直到她舒服開心快樂，她才會說走、去吃早餐吧！」

對於女兒的各種要求仔仔完全不以為意，他說，因為喜歡小孩，「特別是我的小孩，我很愛她，所以我在社會上的規則在她面前都不重要，也可以接受她的批評」。他原本不知道該怎麼跟小孩說他的職業，「她是比較沒自信的小孩，她喜歡的同學、家人、長輩說的話會變成準則，曾有藝人朋友騙小孩爸爸是賣香腸的，我怕亂講她就信以為真，因為我在家較沒存在感。」他說因為女兒喜歡唱歌、某天就在她看唱唱跳跳影片、訓練肢體動作時，試探性問她想不想看以前的爸爸，「然後偷偷從智慧電視播放以前F4影片給她看，跟她說我們是一個團體、介紹一些過去，她只說：這是你嗎？這人頭髮怎麼那麼長？她真的沒什麼心情想聽，還說『那我可以看那個了嗎』。世代不同，她有她喜歡的」。

但仔仔也說，在演技上，女兒非常讚許他，「她會由衷地說，爸爸你故事講得真好。這可能是她的套路，因為她不喜歡講故事給別人聽，就鼓勵別人講故事給她聽」。當然女兒也會批評他，讓他偶爾會有走心的時候，「當有點感覺不太在意我，例如我講的話、我正在做重要的事，她好像認為不重要，我會走心，偶爾會生氣。但她平常對我撒的糖已經足夠。」至於他去年的作品《逆局》則因裡面有太多血腥、甚至屍塊所以無法給女兒看，「給她看過，她問那是什麼。後來就只給她看可愛的、不要做惡夢」。

被問到與喻虹淵的夫妻感情秘訣，他說自己其實沒有維持的秘訣，「甚至覺得我不應該也沒資格講夫妻相處之道。我們也會吵架，但重要的是要尊重。到了一個點就不能再說下去，再說下去就不尊重人或變成關係不好，所以跟我吵架會吵不起來，我生氣就事悶葫蘆，不會講真實的話、狠話，因為會傷害人，寧願自己迴避。所以我們的相處之道可能也不是很好的，但至少是尊重。」所謂自己迴避，他說就是有條件消失，「可以去家裡別的地方，自己關在房間，等狀況都好時再來溝通」。

至於喻虹淵是否想要復出工作？他說她也沒有刻意不工作，「只是她可能有自己的夢想要去做，不知道是否跟這行有關，但有自己的事業想做」。 是否排斥夫妻實境秀？他也坦言自己排斥，「工作就是我自己做會簡單一點點。至於小孩，目前也真的就還是不要，不想讓孩子曝光在螢光幕前，我的選擇目前偏向不要」。

仔仔說說，女兒目前只有上基礎音樂、繪畫，他們傾向沒有安排各式各樣才藝勉強她學習，她雖然才將滿6歲，但身高已經120多公分，已經準備讀小學。聊到女兒的高敏感，他說女兒上實體幼兒園後他們才發現她觀察入微，每天會分享她從上了車到下課看到的所有事，「我們都叫她小喇叭，有點擔心，希望她不要把看到的事永遠一直跟人分享。」其實她很早就觀察細微，只是大人不知道，父母親講什麼她馬上學起來，「這也提醒我們，要分成兩個方向，在孩子面前什麼不能講不能做一定要規範好，孩子睡覺後才有另一個討論空間，不讓她聽到不美好的事，不會在她面前寫實地講不好的事，她也會跟同學好朋友講，很愛爆我們家人的料，例如爸爸上次在家裡做什麼」。

談及工作規劃，周渝民說，他還是希望拍戲為主，這幾年發現和以前工作方式跟需求不太一樣，「以前注重休息，不會軋戲，現在生活模式不一樣，我需要更多表演體驗，可以幫助我穩定我自己的心理。家裡可能會有很多情緒出現，從工作中、角色中找發洩來源是很好的事情」。

外傳陸綜《披荊斬棘的哥哥》邀請他上新一季？他說，「可能有邀請，但我跟經紀人模式是有談到一定程度才會跟我說，實境秀節目我是沒有排斥，也是現在很多人的收視習慣來源，時代在改變，原本不參加節目的人都去參加了，我本來也不是會去上節目的人，但如果有適合我的，可能會。」被問是否看過之前言承旭上節目內容，他突然大笑說只看過新聞媒體擷取片段，但一整個節目沒看過。

新手爸爸主持人黃子佼記者會一開始就請教仔仔如何幫嬰兒拍嗝，身為過來人的仔仔笑答「就多拍」。談起參與這項公益活動的初衷，過去給人話不多刻板印象的仔仔難得侃侃而談，他表示，自己現在也是身為一個孩子的爸爸，對孩子學習碰到的問題會印象非常深刻，尤其有學習障礙的孩子是特別的存在，他們可能由於神經、心理功能異常造成學習上的聽、說、讀、寫、算會與其他孩子有落差，「現在身為家長，小孩已6歲，學習路上也都會碰到這些外顯的存在。有些學習障礙的孩子常因被忽略、或不被理解，就因此被冠上不努力或偷懶標籤，學習障礙是終身障礙，不會消失，卻可以透過方法、專屬教材等，讓孩子在成長路上慢慢增加一點點自信心」。

他透露自己拍廣告時有很長時間可以跟社福人員一起聊天，他對這塊有很多問題，常問現在教育環境可以怎樣幫助孩子，「以現在的教育體系中，義務教育有特教班，但高中義務教育後， 就可能碰到問題，如果社會上沒有人幫助學習正確方式，他們跟一般生學習競爭時會碰到更大問題。為了幫助義務教育結束後的學習障礙學生，得到很好的學習方式，所以我今天站在這裡，希望外界用鼓勵取代責備，讓孩子在求學路上開心學習」。他一口氣講完，一路看著他長大的黃子佼忍不住稱讚「你以前不是這麼流利，當然以前也是很敬業啦，但你這次是真心去了解的！」仔仔自己也說「我這場真的很認真！」

關於小朋友學習上的障礙，他說自己的小孩也會，不僅是學業上的，可能包括體育項目、肢體上的比同齡小朋友的學習慢，這就必須要理解、選擇正確的方向教學才會對她的成長比較有幫助，他現在不覺得一定要學會什麼技能，只要人生中一定要學會就好，「女兒比較害怕一個人相處，在她5歲這年我們慢慢訓練她，目前在練習克服一個人的孤獨感，要她去讀書她會排斥，但她可以一個人畫畫，她的興趣可能在這裡，所以課後就找了兒童繪畫的老師來跟她互動」。