林佳龍競選團隊出爐 葉元之酸到底有多弱才要靠這麼多人。（摘自葉元之臉書）

民進黨新北市長參選人林佳龍競選團隊完整名單幾乎底定，除了多位綠委擔任戰區督導，甚至桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌也在列，跟台北市長參選人陳時中一樣都相當豪華。新北市議員葉元之今酸，林佳龍、陳時中到底是多虛弱，才要靠那麼多高大尚頭銜的人堆疊起來，公布名單愈多愈突顯林陳兩人在雙北市長選戰中，就是兩個蔡英文養的巨嬰罷了。

葉元之說，林佳龍和陳時中，因為兩人對選區不熟，對政見也沒有準備，所以競相用公布競選團隊來填補選戰初期的真空，但名單實在讓人覺得好笑。

葉元之說，林佳龍在12位戰區督導裡，汐止有賴品妤及沈發惠2位，還有一個林楚茵來自台北市，卻不見任何新店及永和人。是林佳龍看不起新店及永和，還是放棄了新店及永和？

葉也說，林佳龍甚至還找鄭文燦及林右昌來做南北戰區總督導，這兩位根本不是新北人，和新北市毫無淵源，卻能督導好幾位新北市的在地立委，這是「找美國老師教台灣學生中文」的概念嗎？

葉元之更指，而陳時中今天公布陳建仁做總部主委，號稱是副總統級的主委，乍看之下層級很高，陳時中也沾沾自喜，但陳建仁懂選戰？他做中研院士那麼有空？一看就知道是掛名而已。