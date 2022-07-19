林佳龍競選辦公室今發布第二波競選發言人，由立法委員賴品妤、律師李晏榕出任，擴大發言人陣容，競選團隊已就戰鬥位置，而林佳龍昨也悄悄將戶籍從台中遷到板橋，以符合選罷法規定，須於選前4個月，將戶籍遷至新北市，因此他須於26日前遷籍才有參選資格。

林佳龍競選辦公室發言人李坤城表示，林佳龍選擇入籍板橋有3原因，一是新北市政府位在板橋，且交通便利，此外，林佳龍母親長期在板橋某宮廟當志工，林因此常去板橋，對板橋有熟悉度。

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