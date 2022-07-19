台北大學會計系教授王怡心18日於美國芝加哥，麥考密克展覽中心（McCormick Place is the largest convention center）獲頒2022年國際內部稽核協會(Institute of Internal Auditors)Victor Z. Brink 獎項，由Global IIA理事長Charlie T. Wright和執行長Anthony J. Pugliese 共同頒獎給王怡心。
這個獎項的設立，是為了表彰那些透過參與內部稽核協會的活動，長期提供內部稽核專業之特殊和傑出服務的個人，全球每年最多僅兩人能獲此榮耀。
王怡心致詞時表示，成為IIA會員長達25年，感謝先生、立法委員費鴻泰，和父母、妹妹和三個兒子（Tony Andy Alan)以及國立台北大學、財團法人中華民國會計研究發展基金會和中華民國內部稽核協會，長期一直以來的支持，促進內部稽核方面的專業發展。
王怡心也說，在內部稽核專業有所作為而獲得肯定，是自己專業生涯中令人興奮的時刻。王怡心此次赴美接受頒獎，由第三個兒子費聿德陪同一起參加頒獎典禮；同時，二人在美國時間7月19日下午在大會專業論壇作報告。
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