台北大學教授王怡心此次赴美接受頒獎,由第三個兒子費聿德陪同一起參加頒獎典禮。(王怡心提供)

台北大學會計系教授王怡心18日於美國芝加哥,麥考密克展覽中心(McCormick Place is the largest convention center)獲頒2022年國際內部稽核協會(Institute of Internal Auditors)Victor Z. Brink 獎項,由Global IIA理事長Charlie T. Wright和執行長Anthony J. Pugliese 共同頒獎給王怡心。

這個獎項的設立,是為了表彰那些透過參與內部稽核協會的活動,長期提供內部稽核專業之特殊和傑出服務的個人,全球每年最多僅兩人能獲此榮耀。

王怡心致詞時表示,成為IIA會員長達25年,感謝先生、立法委員費鴻泰,和父母、妹妹和三個兒子(Tony Andy Alan)以及國立台北大學、財團法人中華民國會計研究發展基金會和中華民國內部稽核協會,長期一直以來的支持,促進內部稽核方面的專業發展。

王怡心也說,在內部稽核專業有所作為而獲得肯定,是自己專業生涯中令人興奮的時刻。王怡心此次赴美接受頒獎,由第三個兒子費聿德陪同一起參加頒獎典禮;同時,二人在美國時間7月19日下午在大會專業論壇作報告。