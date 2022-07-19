牛仔褲大廠如興(4414)今舉行重訊記者會，針對(18)日公告，翁紹華接任董事長兼總經理一職，但因改派日為2月24日，如興卻未及時辦理變更登記並發布重訊，作說明。如興發言人陳怡如表示，由於新團隊才進駐2天，對於諸多問題仍待釐清。

偉豪投資公司在2月24日法人代表改派翁紹華，並在7月15日經由董事會選任通過，翁紹華擔任董事長兼任總經理人事案。但如興卻未辦理經濟部變更登記也沒發布重大訊息，包括偉豪公司、如興公司都沒告知相關單位，導致外界一直到18日如興輸入重訊後才知改派案。

陳怡如表示，翁董事長在2月就已選出，但未積極處理只是善意等待。至於公司為何沒有上重訊，目前也仍在釐清中。

媒體詢問，是否如興在2~7月的5個月中，董事長鬧雙胞？其間由原任董事長張水江核批公文是有效？陳怡如表示，會一一釐清法律上的問題。

至於如興股東之一的國發會，是否知道過去5個月董事長鬧雙胞事宜？這可能要國發會才能說明白，其相關承辦人員是誰？是否有缺失？

如興今天發出的說明如下：首先感謝交易所及本公司股東對本公司公司治理事宜，提供指導及垂詢，今天之記者會針對數項問題提出說明。

針對本公司法人股東偉豪投資股份有限公司已於民國111年2月 24日改派翁紹華先生取代張水江先生董事席次乙事，當時本公司之經營團隊及經辦人員為何未依法依規發布重訊以及辦理商工變更登記等情，即是現任本公司董事長兼總經理翁紹華先生欲認真查明相關經過之原因，一旦釐清疑義，針對違法之情節必定對相關人等依法究責。

法人股東偉豪公司111年2月24日之改派令送抵本公司後，數次電話聯絡當初之經營團隊及經辦人員依法辦理，但均無積極作為，因此，法人股東偉豪公司於111年3月21日以正式函文，要求當時之經營團隊遵法儘速進行相關事宜，但仍未見其正當作為。

翁紹華董事一直以來均堅信本公司前經營團隊會合法行事，不料，卻發現該經營團隊依然無權召開股東會，甚至選舉出獨立董事一席。基於捍衛股東權益，翁董事於111年7月15日以合法權限經合規程序召開緊急董事臨時會，該董事會並合法選任翁董事為董事長。

又因本公司之業務繁重，總經理在本公司的地位十分重要，實在不適合由一位正受我國司法機關通緝之人士擔任，這也是為何翁董事於7月15日必須召開緊急董事會提案解任總經理之重大理由，經該次董事會同意，合法選任翁董事兼任總經理行使職務。自從翁董事長兼總經理上周五上任後，便要求公司同仁一切依法行事，除於上周末兩天不斷要求本公司團隊務必上傳內容合法且與事實相符之重訊外，也正在釐清之前種種未符公司治理行為之原因。至於本公司於111年2月24日至7月15日這段期間沒有合法董事長行使職權，期間內相關對內、對外之法律行為效力等情，本公司巳在進駐當日一一確認，只要是合法且投資大眾及公司發展的事務，本公司不會輕易翻動其效力，這是我們對投資大眾的承諾。至於111年6月29日召開股東會通過的財報，當時的董事會成員目前亦多數留任現行董事會中，只要財報的內容是符合法令的，本公司現經營團隊不會故意去動搖財報的效力，巳立刻實體進行查核，當以確保投資大眾利益及維護健全公司治理為優先。