無黨籍基隆市長參選人黃希賢18日批藍綠參選人抄襲「1280月票」政見。蔡適應19日回應，很高興大家對部分政策有相同看法，但他早在2019立法院公開質詢1280月票議題，目前仍有亟待解決問題，包括雙北是否能持續營運，以及台鐵局、國道客運業者意願。

蔡適應表示，每位候選人對基隆市政皆會提出許多觀點、看法，很高興部分政策相同，代表大家對基隆發展有共同的心和想法，以熱門議題1280月票來看，自己早在2019年立法院公開質詢，更早之前也有找相關單位討論，研議將雙北捷運、公車及YouBike整合在一起。

他指出，當時提出鐵路運輸或國道客運能納入1280月票方案，雙北雖表示樂觀其成，但仍有幾個問題極待解決，主要是該方案目前是雙北沉重的交通財政負擔，也不斷有聲音希望將月票取消，現階段該政策是否能在雙北走下去才是重點。

蔡適應接著分析，國道客運或鐵路非基隆市所屬單位，若要加入1280月票方案，需要業者和台鐵局有意願，但2方對於要自行補貼乘客費用表達有疑慮；再者是基隆市公車與雙北公車沒有直接相連，對市民有無誘因等？都是過去和各單位研議後發現的問題。他認為，目前還有待縣市政府和相關業者共同討論。

最後，有媒體詢問，如何看待國民黨籍參選人謝國樑出訪美國。蔡適應回應，他本身兼任台灣與歐洲議會友好協會長，前些日子因時間關係，無法全程參與歐洲議會活動，改成自費拜訪友人和當地台商，一路下來收穫滿滿，也祝福謝國樑不論與誰出訪何地，都一路順風。