桃園市中壢區第五公墓位在大江購物中心前方，雜草叢生環境髒亂，平日到訪商城逛街購物民眾眾多，觀感不佳，居民陳情希望市府相關局處能整理維護環境，市議員謝美英要求市府正視公墓管理問題，如果是公私產權混雜狀況，應如何釐清或共同維管，要求相關單位得積極處理。

桃園市殯葬管理所對此表示，中壢第五公墓毗鄰大江購物中心，土地產權大部分為私人所有，是否辦理遷葬需視後續有無需地機關要開發的必要性。民眾反映髒亂問題，已於7月初連續3天清理該處垃圾，之後也會派員對於該處加強處理環境問題。

謝美英說，中壢第五公墓鄰近內壢交流道又緊鄰大馬路，一旁就是大江購物中心，有別於一般傳統公墓都是在偏僻地區，第五公墓與民眾平日生活圈非常靠近，購物中心旁就是公墓，逛街看電影的民眾可能只是路過，但因公墓緊鄰大馬路，眼尖的民眾還是會看到棺材板或是毀棄的殯葬用品，觀感非常差，附近居民則是擔心雜草叢生產生病媒蚊，有心人士亂丟垃圾的行為更是讓人困擾。

她也說，中壢第五公墓公有及私有土地混雜，土地產權不明外，主管機關殯葬管理所維管的經費不足，若無法定期、密集清掃，建議應暫設圍籬，減少亂丟垃圾、維護市容。謝美英強調，桃園畢竟是國門之都，台灣與世界接軌的第一站，對於過去的積弊，應該要有積極的行動力，呼籲市政府要正視公墓管理問題。