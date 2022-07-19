美國財政部長葉倫（Janet Yellen）亞洲行最後一站拜訪南韓，除了與總統尹錫悅會面外，還訪問科技巨頭LG的工廠與公司，展現雙方在各方面聯手的企圖心，此外，葉倫發表談話時也提到，由於美國過於依賴台積電，因此南韓擁有大量生產先進製程晶片的能力相當重要。

路透社報導，葉倫受訪時提到，「我正在推動美國與南韓及其他值得信賴的同盟加強貿易合作，進而提高供應鏈的彈性，降低受到地緣政治對手影響的機會，而有彈性的供應鏈意味著擁有更多來源。」

此外，葉倫稱讚南韓在資源、技術及能力都擁有巨大優勢，並提到美國太過依賴台積電，因此南韓擁有大量生產先進製程晶片的能力相當重要。

不僅如此，葉倫也多次提到友岸外包（Friend-Shoring）的理念，呼籲藉此分散供應鏈來源，加強供應鏈彈性。葉倫強調，此舉可以免受地緣政治和經濟風險造成的價格上漲與衝擊，企業取得晶片、電動車電池等重要零件會更加輕鬆。