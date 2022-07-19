金門今(19)日新增195名新冠確診，創下單日最多確診紀錄。最新疫情狀況說明之二。（縣府提供）

縣府表示，即日起放寬騎車、戶外工作者可免戴口罩。（縣府提供）

縣府提醒民眾善用確診個案自主回報疫調系統，協助衛生單位正確掌握相關資訊。（縣府提供）

金門今(19)日新增195名新冠確診，創下單日最多確診紀錄，至今累計7991例，約占常住人口的12.03％。縣府表示，即日起放寬騎車、戶外工作者可免戴口罩，提醒民眾善用確診個案自主回報疫調系統，協助衛生單位正確掌握相關資訊。

縣府指出，中央流行疫情指揮中心今日宣布，考量國內疫情趨緩，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，經綜合評估疫情情勢，即日起適度放寬戴口罩等防疫措施，其中「騎機車／腳踏車」及戶外從事工作者於空曠處工作時可免戴口罩。

金門縣衛生局表示，中央流行疫情指揮中心建置的「確診個案自主回報疫調系統」於5月1日上線，確診民眾可透過「手機簡訊」或「全民健保行動快易通APP」之多元管道，點選專屬網址進入系統後，自行填報確診者及同住者之相關資料。

該局提醒，為簡化地方疫調的行政負擔，即日起除長者或自主疫調有困難者由衛生局疫調人員以電話進行疫調外，請確診民眾自主回報疫調系統。

金門地區今天新增195名確診，累計7991例，約占常住人口12.03％。目前收治中72例，其中無症狀或輕症70例，中症2例；確診者居家照護1076例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者270人，目前居家隔離455人，解除居家隔離167人。