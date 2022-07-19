民進黨新北市長參選人林佳龍今透露了更多競選團隊成員，包括邀請基隆市長林右昌及桃園市長鄭文燦擔任新北、桃園以及基隆的選區總督導。國民黨新北市議員葉元之痛批，林佳龍團隊12位選區督導中竟沒有新店與永和人，他質疑：「林佳龍是看不起、還是放棄這兩區了？」

葉元之今（19日）在臉書發文表示，林佳龍和民進黨台北市長參選人陳時中「因對選區不熟，對政見也沒有準備」，所以競相用公布競選團隊來填補選戰初期的真空，「但名單實在讓人覺得好笑。」

葉元之首先指出，林佳龍12位選區督導裡，「汐止有賴品妤及沈發惠，還有一個林楚茵來自台北市，卻不見任何新店及永和人！」葉痛批，是林佳龍看不起、還是放棄了新店及永和？林甚至找來鄭文燦及林右昌做南北戰區總督導，蔡質疑「這兩位根本不是新北人，和新北市毫無淵源，卻能督導好幾位新北市的在地立委」，這是「找美國老師教台灣學生中文」的概念嗎？

而對於陳時中今天公布陳建仁為競總主委，「號稱是副總統級的主委」，葉元之則吐槽，乍看之下層級很高，陳時中也沾沾自喜，「但陳建仁懂選戰？他做中研院院士那麼有空？一看就知道是掛名而已。」

葉元之除了痛批：「林佳龍與陳時中到底是多虛弱，才要靠那麼多高大上頭銜的人堆疊起來、營造出安全感？」更狠酸，越公布這些「令人覺得好笑」的團隊，越凸顯林、陳兩人在雙北市長選戰中，「就是兩個蔡英文養的巨嬰罷了。」