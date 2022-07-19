泰國男星蘇格拉瓦卡那諾，擁有深邃俊美的五官、高挑身材，被絲稱為首席「鄰家王子」，人氣非常旺，因粗眉大眼神似港星郭富城，在華人圈還有「泰國版郭富城」的稱號，曾和熱門電視劇《天生一對》女星Bella（瑞妮坎彭）交往9年，去年11月雙方證實分手，近日卻傳出已經結婚的消息，令不少粉絲心碎。

卡那諾暱稱Weir，是泰國第七電視台一線男星，過去有兩段戀情，他與Pancake（卡曼妮耶美肯）在合作首部電視劇《摘星》時擦出愛火，兩人因戲生情、戲外交往長達5年，不過未能走到最後，兩人以和平分手收場，後來他與泰國3台旗下女演員Bella低調交往，2016年公開認愛，以情侶身份接下不少廣告和品牌代言、時尚雜誌活動等，Bella於2018年主演電視劇《天生一對》人氣狂漲，成為娛樂圈最受矚目的情侶，由於兩人擁有高人氣，交往時間長達9年，時常透過社群平台放閃，被許多粉絲看好可能會走入禮堂，不料兩人在2021年11月傳出分手，雙方在出席活動時證實此事，一度成為泰國新聞的熱門話題。

魅力高的Weir今年再次爆出戀情，不過對象是圈外人Vicky，Vicky是他的潛水教練，兩人因潛水暗生情愫，他與新女友交往4、5個月後火速求婚，透露在本月8日登記結婚，17日舉行婚禮，妻子身上穿著泰式婚服、婚紗總價值百萬泰銖（相當於近百萬台幣），據傳婚禮將在曼谷家中低調舉辦，僅邀請親友參加。