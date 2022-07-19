位於玉山下的信義鄉草坪頭觀光茶園，也是賞櫻勝地，蜿蜒其間的觀景木棧道年久失修，腐朽毀損嚴重，觀光處規畫進行修繕；縣長林明溱19日會勘後，決定將階梯步道變更為高架緩坡道，讓遊客行走安全而且更輕鬆。

林明溱由縣府原民局長史強、觀光處副處長林秀梅、信義鄉公所農業觀光課長全皓翔陪同，到信義鄉會勘，縣議員謝明謀、立委許淑華服務處任吳瑞龍、鄉代李國源、同富村長謝在坤也到場關心。

林明溱等人踏勘觀光茶園賞景步道，看到破損的木棧道，腐朽的板材鬆脫甚至能輕易徒手掀起來，認為必須立即改善。

林明溱表示，觀光處依現況提出的改善方案，原本要以枕木階梯步道及木紋磚步道，更新現有老舊破損的木棧道，他認為既然要改善就徹底做好，除了安全還要變得更好走，因此責成觀光處變更設計，將階梯步道改成高架緩坡步道，如此一來，即使行動不便的遊客，也能推輪椅賞景，友善環境輕鬆又安全。

林明溱表示，加碼改善步道安全及便利性，所需經費預估將從原本的285萬元，增加到500萬元，但是為了提升觀光茶園的旅遊服務品質，縣府將籌措經費盡速發包改善。

另外，玉山觀光茶園主要道路太平巷，縣府動支300萬元更新排水溝加蓋工程，已經完成1000公尺，還剩下最後的200公尺沒有納入改善，民眾希望能一併完成；林明溱認為，排水溝改善應該頭尾兼顧，因此，縣府將與信義鄉公所各出資50萬元，完成排水溝加蓋工程。