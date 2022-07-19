外媒引述中國大陸外交部一名發言人的談話表示，近日外界報導指稱，中國已正式邀請歐洲領袖在11月前來北京與中國國家主席習近平會晤的消息，是一則假新聞。

《路透》報導說，香港英文《南華早報》18日引述未透露姓名的消息人士報導，多位歐洲領導人已獲邀請，在11月，也就是中共20大之後，到北京與中國國家主席習近平對話，但他們尚未決定是否應邀出席。

《南華早報》指出，獲邀的歐洲領導人包括德國總理蕭茲(Olaf Scholz)、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、義大利總理德拉吉(Mario Draghi)，以及西班牙總理桑傑士(Pedro Sanchez)。

分析人士認為，中共召開20大在即，會議將決定中共國家主席習近平是否繼續擔任黨的總書記、國家主席與中央軍委主席，如果現在就向外國元首提出邀請，等於是確定中共20大對於下一任黨與國家領導人已完成任命程序。不論中共中央是否已有共識，但畢竟20大尚未召開，亦未完成黨章與法律規定的程序，此時現任領導人正式對外國元首發出邀請，顯然不合於體制。