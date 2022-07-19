高雄市政府今(19)日舉辦「AI辦案5G巡邏 科技守護大高雄」記者會，展示智慧警政應用成果，會中不僅展出榮獲IDC亞太區智慧城市大獎(SCAPA)的「高雄3D治安巡檢預警系統」，更首度宣布高雄市警察局與遠傳(4904)合作打造「5G智慧巡邏車」，以遠傳5G獨立組網模式(SA)結合網路切片技術與AI科技，主動出擊偵查贓車，提升警務工作效能，降低犯罪率。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，以創新科技提升犯罪偵防與治安管理量能是警政治理趨勢，遠傳很榮幸能成為高雄市5G智慧警政的合作夥伴，共同打造3D治安巡檢預警系統、5G智慧巡邏車，運用先進技術得以靈活、有效率地建置犯罪偵防機制，推進創新的警務工作模式。

遠傳將持續透過5G大人物(大數據、人工智慧、物聯網)專長扮演推動數位轉型的關鍵引擎，從城市治理、社會安全、智慧交通等應用，與政府部門攜手打造安居樂業的智慧城市，落實5G創新應用。

今日發表的智慧警政應用成果還包括遠傳與高雄市警察局合作開發的「高雄3D治安巡檢預警系統」，這套系統結合AI影像及聲音感測辨識技術，透過AI分析異常治安事件，第一時間由系統向轄區分局勤務指揮中心自動發送告警通知，值勤員警可立即透過管理平台確認現場即時影像，遠端判斷採取即時廣播警告或通報線上警網迅速抵達現場處理。

「高雄3D治安巡檢預警系統」系統目前已在高雄治安高風險區域實際執行，以24小時熱點監控，藉由科技達到犯罪預警效果。此項應用更受到「IDC亞太區智慧城市大獎(SCAPA)」肯定，在亞太地區超過330多件專案參賽者中，以「公共安全-數據驅動警政」類別獲獎。