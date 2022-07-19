高市「籬仔內公園」及「竹南公園」19日完工啟用。（高市工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

高市「籬仔內公園」及「竹南公園」19日完工啟用。（高市工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市前鎮區70期重劃區內闢建「籬仔內公園」及「竹南公園」19日完工啟用，主打共融及無障礙設計，各式創意遊具能讓孩童充分刺激體智能。副市長林欽榮表示，市府將持續向年底達到33處共融式公園完工目標邁進。

70期重劃區內有籬仔內公園及竹南公園各1處，面積分別為1.3公頃及0.3公頃，工程經費約新台幣4800萬元。70期重劃區緊鄰205兵工廠，過去曾是中石化公司工廠所在地，見證了高雄過去工業發展的歷史軌跡。市府於規劃設計時，舉辦3場公民參與，將居民意見納入設計，也透過小朋友手作工作坊，落實兒童表意權的發聲，打造共融共享、分齡分區的遊戲空間。

林欽榮表示，公園設計別呼應基地既有的歷史，結合石化產業的工業元素，將燃燒塔、齒輪等意象融入遊戲場設計中。

養工處表示，籬仔內公園入口處為日照中心預定地，未來將社會局替年長者提供優質的日照服務。考量未來年長者及兒童使用需求，也以共融及無障礙精神打造全區動線，讓輪椅使用者也能在遊戲場內活動。

公園規劃多種不同類型與強度的遊戲機能，有結合體能與感官刺激的地形遊戲場、燃燒塔溜滑梯、磨石子滑梯、攀爬斜坡和鞦韆遊具組等，以攀爬、擺盪、滑行、平衡及抓握等複合使用模式，加強身體各部位肌力訓練。另外還設計激發兒童智能發展與創意的伸縮木樁、躲藏山洞和迷宮攀爬架等，希望透過體能、創意及感官多面向刺激，在遊戲中激發兒童體能與智能的健全發展。

林欽榮強調，高雄市目前已經開放福山公園、凹仔底森林公園、岡山河堤公園、左營園道遊戲場等共融場域，後續工務團隊也將向今年底達到33處共融式公園完工目標持續邁進。