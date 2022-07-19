光寶科舉行第二季法說會，光寶科表示，來自於光電半導體、雲端電源、5G、AIoT與汽車電成長動能續強，第二季營收創三年同期新高，第二季毛利率為20.4％，營業淨利率為10.2％，同創歷史新高，稅後純益為39.6億元，季增88％、年減2％，EPS為1.74元，上半年稅後純益為61億元、年減27％，EPS為2.66元。

光寶科總經理邱森彬表示，上半年營收年增7％，營業淨利較去年同期增加了24％，獲利增加主要來自光電及雲端占比持續提升。展望下半年，市場依然充滿不確定性，疫情的後續發展、供應鏈分散的多元化布局，通膨及經濟下行等風險，都可能對未來市場的供需帶來影響，因此，光寶將持續聚焦在雲端資料中心的電源解決方案、光電半導體在車用電子的應用、電動車的快速充電、5G小基站，及AIoT等高速成長的領域。透過研發資源的持續投入，陸續推出更多、更好的節能產品和解決方案，有信心第三季的營運可望邁向營收及獲利持續成長。

展望第三季，邱森彬表示，在疫情對全球供應鏈及物流影響不持續擴大的前提下，預期核心事業之雲端運算、汽車電子、綠能與工業應用之光電半導體紅外線產品的市場需求帶動下，營收與獲利將持續提升。資訊及消費性電子部門將持續透過優化產品組合、供應鏈管理以及優化客戶合作，營運可望不斷成長。