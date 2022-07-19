網路上傳高雄新興區有一家「阿貴活海產」原本貼公告表示今年4月底將要退休停止營業，因為房東打算將房子收回去，自己也年邁萌生退意才做此決定。沒想到1名熟人買下整棟透天，並把整棟租給他們繼續開店，海產店老闆娘接受採訪證實此事。（崔正綱攝）

附近鄰居表示，海產店食材新鮮，料理非常好吃。（崔正綱攝）

近期網路上傳高雄新興區有一家「阿貴活海產」原本貼公告表示今年4月底將要退休停止營業，因為房東打算將房子收回去，自己也年邁萌生退意才做此決定。沒想到1名熟人買下整棟透天，並把整棟租給他們繼續開店，稍後59歲劉姓老闆娘「阿貴嫂」證實確有此事，並表示「很感謝他啦，也答應會繼續服務熟客，服務到退休為止」

1名網友於臉書社團《爆廢公社》發文，高雄阿貴活海產原先預計營業到今年4月底，日前他和朋友經過時，發現海產店還在營業，經詢問老闆後，才得知老闆聽聞房東不租後，也萌生退意。不料1位熟客擔心老闆若收攤，便霸氣花費2、3千萬將整棟透天厝買下，改當房東將店面續租給海產店營業。

經查該透天４月以1850萬元成交。（摘自樂屋網）

此事遭曝光後，也引起網友們一陣譁然，直呼「有錢人買房子真的跟逛菜市場一樣」、「不要小看吃貨的決心」。

而面對網路熱議，阿貴嫂下午接受採訪證實，原本房東希望他們將透天買下，開價為2200萬元，但與老闆討論覺得太貴就放棄了，自己也打算退休，於是決定4月底結束營業。沒想到住在附近的1位熟客眼見海產店要歇業，怕許多客人跟他一樣都吃不到海產店的料理，便向房東接洽購房，討論後以1850萬元成交，購完後便租給阿貴活海產繼續經營下去，希望能繼續吃到料理。

「真的很感謝他！會答應他繼續開店，服務老饕到真的退休為止。」阿貴嫂笑嘻嘻的說，開店都是63歲老闆與她倆來經營，隨著年紀增長，也做得越來越累，兒女皆從軍，無心接家業，而老闆也未收徒弟，無奈下才會退休。據阿貴嫂表示，以前是租1、2樓店面，月租金是2萬元，而現在則是整棟租下，雖租金提高到4萬元，但自己換算後還是比外面划算，願意繼續開店下去。

實際訪問附近鄰居，鄰居表示「有聽說過海產店遭顧客買下，覺得很誇張。平常也會去海產店買回家吃，海鮮都很新鮮，非常好吃！」聽聞還能繼續營業，她接者說：「很開心老客戶都能繼續吃到料理，就不會因為吃不到失望」

另１位鄰居表示，「老闆娘和藹可親，老闆做的料理也非常好吃，當初聽聞海產店要歇業覺得很可惜，幸好有人願意買下幫助海產店繼續營業。」

海產店平常由夫妻倆一起經營。（崔正綱攝）