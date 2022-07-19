大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（19）日應詢說明近日將舉辦的2022兩岸青年峰會，指出該峰會的系列活動將於7月中旬至9月底在北京舉行，規劃開幕式、主論壇和專題研討於7月21日至22日舉辦。而9月底前將陸續展開25項系列配套活動與實事項目。

朱鳳蓮表示，北京市自2018年以來已成功舉辦4屆兩岸青年交流合作北京峰會，取得良好效果。今年峰會舉辦規格進一步提升，並正式命名為「兩岸青年峰會」，內容安排更豐富，參與人員更廣泛，反映出兩岸青年加強交流合作的強烈意願。

她表示，日前大陸國家主席習近平給參加海峽論壇的台灣青年回信，體現對台灣青年的關心關懷。而今年2022兩岸青年峰會以「攜手繪青春 奮進新時代」為主題，由大陸國台辦、教育部、全國青聯和北京市人民政府共同主辦。台灣青年機構負責人、台灣優秀青年和北京市青聯委員代表等120多人參加峰會。