2022台北、上海雙城論壇19日舉行，台北市副市長黃珊珊今年雖未參加，但也沒有錯過參與討論的機會，雙城論壇一結束就在臉書上發文，她指出中華民國作為一個主權獨立的國家，首都台北市當然有自信與全世界的各個城市交往，兩岸間也一樣。下午受訪也再次強調，舉辦才困難，補辦很簡單，不要再去搞政治議題。

黃珊珊表示，「雙城論壇」是持續12年以上的城市交流活動，這三年碰到疫情，採視訊會議形式，2020由她出席主講防疫、2021年由蔡副市長出席主談教育文化，都是針對民生相關議題、尤其是體育、教育、文化、工程、交通、產業等交流，全程公開直播，沒有任何政治議題。​

黃珊珊強調，中華民國作為一個主權獨立的國家，首都台北市當然有自信與全世界的各個城市交往，兩岸之間也是一樣，只要對等互惠，都會張開雙臂歡迎全世界的城市與台北市來往。​

「我們對民主自由的憲政體制深具信心，而台北這座多元包容的城市，更應當有自信的立足國際並面對各種挑戰。」黃珊珊表示，面對目前嚴峻的兩岸關係，雙方更需要建立溝通機制，而台北上海「雙城論壇」已是目前兩岸之間唯一的官方往來平台，這個機制得來不易，喊停辦十分簡單，續辦則需要更大的堅持與勇氣。​

黃珊珊表示，不管誰當市長，都應該以人民利益為最優先考量，所以兩岸之間還是要保持善意、相互溝通，雙城論壇機制就是一個對話窗口。許多台商與台北市民為了生計往來於兩岸、甚至住在對岸，這些都是不容忽視的事實，因此「雙城論壇」這個官方溝通管道，不宜中止。​

最後，黃珊珊指出，維持兩岸的和平穩定，是雙方人民共同的心願，也應該是兩岸交流的基本共識。她也表示，珍惜台灣民主自由的生活方式，盡一切可能爭取和平；但面對恐嚇與打壓，「我們也必須堅持信念並展現決心來捍衛理念價值。堅持立場、自信交流，我的態度無庸置疑。​」

黃珊珊下午出席加強版防疫專責旅館及醫護天使團感謝儀式，再次強調，在盡力而為情況下，舉辦雙城論壇是個管道，沒有特殊狀況下，舉辦才困難，補辦很簡單，這是舉辦了十年的活動，不要再去搞政治議題，必須很有自信去跟國際城市交流，這是台灣、台北的責任。