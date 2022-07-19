懷特(4108)下午舉行法說會，總經理李伊伶說，新藥「懷特血寶」去年3月起獲准健保給付，同步帶動自費市場成長，挹注營收，將持續以精製黃耆多醣應用於免疫調節、新冠肺炎、以及與抗癌藥物的合併療法，擴大適應症範圍，搶攻癌症與疫情需求商機。

據世衛WHO全球癌症報告，乳癌已成為全球最常見癌症，在台灣，也是成長最快、婦女發生率第一的癌症；研究指出，高達9成台灣癌友罹患癌疲憊，其中超過1／4的嚴重程度已屬中重度，依據臨床指引，應合併藥物來治療癌疲憊。

李伊伶指出，公司持續與各界合作，包括病友團體、醫學會，並於六家醫學中心啟動健保真實世界數據(RWE)臨床研究，強化「癌因性疲憊症」臨床教育與醫病決策，透過持續推廣，成功讓健保給付市場帶動自費市場成長。

免疫療法是癌症治療趨勢，免疫抑制劑市場潛力龐大，2025年市場預估達560億美金，然而當中僅20~25%有較好的反應，懷特指出，為免疫調節劑的「懷特血寶」，透過基礎研究與動物實驗，已證明透過與抗癌藥物的合併療法，可望強化合併治療效益。目前已於國內五家醫學中心，針對乳癌、食道癌病患以「懷特血寶」合併化放治療進行臨床試驗，預計年底收案完成。

李伊伶強調，懷特生技是我國植物新藥領頭羊，從臨床研究、產品開發、專業法規、行銷與銷售，再從產品上市後的研究與反饋，提供臨床進一步研究，建立起植物新藥價值鏈商化成功模式。