111學年度竹苗區高級中等學校免試入學分發作業19日上午11時放榜，免試入學竹苗區學生共計10733人，一般生10202人、原住民學生287人、身心障礙學生244人，經入闈分發作業後，共錄取10673人，總錄取率達99.4％，前五志願錄取同學高達99.06％，較去年98.65％高。

新竹縣教育局長楊郡慈提醒家長及考生務必留意報到及入學相關訊息，有關入學分發詳情，請參閱「111學年度竹苗區免試入學委員會」網站，亦可洽詢各招生學校教務處。

考生若對分發結果有疑慮，請於20日下午4時前，向免試入學承辦學校國立新竹高級商業職業學校申請複查。

今年免試入學報到作業因應疫情，各招生學校採行線上、傳真、郵寄、電話或現場分流等方式，請考生務必於21日上午9時至11時前，上網查詢錄取學校規定報到時間及注意事項，向各錄取學校完成報到手續，以免逾期視同放棄。

若確定不到錄取學校就讀，想繼續參加續招或其他升學管道，請於25日下午2時前，填具竹苗區免試入學簡章所附之「放棄錄取資格聲明書」，由學生或家長依各錄取學校公告方式辦理放棄錄取，始得報名參加續招或其他升學管道，但請學生及家長要特別注意，並非所有學校均有辦理續招作業，放棄錄取資格前務必審慎評估。

未獲錄取及放棄錄取資格的學生可於8月8日至「111學年度教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」查詢，各辦理續招的高中職學校將陸續公告簡章，續招不受就學區限制，且不分公私立學校，皆跨區招生，未就定位的學生請善加利用上述續招網站資訊。

尖石鄉後山鎮西堡部落的斯卡夫．阿隆，就讀尖石國中便住校，今年會考成績成為校史最佳，並如願考上新竹高中。仁愛國中學生葉庭銨有先天聽力問題，配合學校安排的複習進度，如願錄取新竹實驗中學。