林口午後無預警停電 415戶無電可用 17:162022/07/19 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林口下午突然停電，台電表示為電線跳脫，目前正在搶修中。（示意圖，本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市林口文化北路一段附近，今（19）日下午3起許，突然發生停電，共計約有415戶無電可用，台電表示，停電原因為線路跳脫，目前已經派員積極搶修中。 北投大停電！近2000戶沒電可用 台電回應了 力積電 Q2營收獲利同創新高 HPC、物聯網、車用彈主調 台積電點石成金股 出列 #台電 #林口 #停電 #搶修 #線路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 饒河夜市無預警大停電 遊客摸黑吃飯氣炸：又是哪隻小動物 19:512022/07/16 生活 北市中山區962戶深夜停電 台電派員搶修中 23:332022/07/18 生活 中小型A級動能50指數 大汰換41檔個股 19:322022/07/18 財經 台AI新創 醫療、製造占最多 04:102022/07/19 產業．科技 工研院推動下世代潔淨能源 04:102022/07/17 產業．科技 6年大停電5次！馬英九嘆曾當面提醒蔡英文會出事 卻被反嗆一句 20:252022/07/16 生活 松湖、玉成變電所延宕10餘年 蔣萬安轟中央地方互踢皮球 11:232022/07/17 政治 BA.5襲中國 41個城市2.64億人被封控恐再損經濟 16:172022/07/19 兩岸 活水湖帆船錦標賽 41選手迎風揚帆 04:102022/07/17 地方新聞 詐騙細節曝光 連靜雯傻信「假老公」 分5次被詐走418萬元 13:492022/07/19 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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