台北市是九合一選舉一級戰區，根據《中國時報》最新民調，在台北市長參選人中，民進黨提名的陳時中支持度為24.2%，國民黨提名的蔣萬安23.9%，民眾黨支持的黃珊珊為22.2%。民進黨台北市議員梁文傑今（19）日直言「陳時中『勝選的機率』有5成」，引發討論。

日前民進黨北市議員王世堅曾分析陳時中會拿4成3選票，剩下5成7票數則是北市副市長黃珊珊小贏國民黨參選人蔣萬安。今日梁文傑在網路節目《鄉民大會》中，也對台北市「三腳督」的狀況做出分析，他認為「陳時中『勝選的機率』大概有5成」，強調「對民進黨來說，5成在台北市算很高了」，梁文傑也指出「蔣萬安也有5成勝算，但黃珊珊目前我會說她是0成」。

梁文傑13日時也曾表示，現在台北市「三腳督」，只要黃珊珊的得票率不低於20％，陳時中就大有勝算。梁文傑接著分享他的觀察，他認為繼續打「陳時中落跑牌」沒有用，因為民眾已經逐漸對疫情無感，加上餐飲業的營收又逐漸回升，若生活恢復節奏，陳時中有沒有坐鎮開記者會就不再重要。