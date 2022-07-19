中鋼公司與成功大學19日下午，於中鋼集團總部大樓國際會議廳舉辦「負碳科技氫能冶金共研中心」成立儀式，由中鋼董事長翁朝棟及成大校長蘇慧貞同簽署MOU，雙方為邁向2050淨零碳排踏出重要的一步。

翁朝棟表示，中鋼去年2月在公司治理暨永續委員會下成立「節能減碳及碳中和推動小組」，匯集資源投入減碳工作和技術研發，在衡量公司營運發展和國內再生能源發展規畫下，完成中鋼碳中和路徑擘畫，並積極展開各項行動方案。

中鋼為達成2050年淨零碳排長期目標，中鋼規畫2項極低碳鋼鐵生產技術，其一是二氧化碳捕捉封存（CCUS），其二為建立氫基直接還原鐵製程，亦即將鐵礦以綠氫還原成直接還原鐵（DRI），再投入電爐生產鋼液。成大是中鋼創新技術的長期合作夥伴，在再生能源、CCUS等領域具有前瞻的技術基礎，期許共研中心的成立不僅協助中鋼2025年落實「能效提升」的短程減碳目標，另為2050年碳中和蓄積厚實的研發能量。

蘇慧貞表示，為解決全球暖化問題、實踐環境永續的目標，成大去年主導建置國內首座負碳排示範工廠，希望藉由科學研發及創新科技為人類生活帶來橫跨社會、科技、經濟、環境的正面影響力。