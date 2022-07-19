熱心民眾大外割助警抓犯嫌，桃園中壢警尋人成功致謝。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市中壢區興仁路二段本月13日下午4時許，員警巡邏發現1形跡可疑車輛將其攔停，未料副駕駛座的28歲的陳姓嫌犯下車拔腿狂奔，熱心民眾見狀隨即上前揪住以一記「大外割」壓制，順利逮捕犯嫌。警方為了感謝這名見義勇為男子，花費數日終於找到這名23歲的鄭男，中壢警分局長蕭欽杰今致贈感謝狀及水果禮盒，中壢警友辦事處及仁愛警友站也頒發禮券給他表達感謝。

鄭男表示，當下第一反應是警察需要幫忙，也坦言社會大眾面對這種狀況難免會擔心招惹麻煩，但自己是海軍艦艇兵退伍，心中有一腔熱血，能順利幫到警察的忙自己也很開心。

蕭欽杰說，當天員警發現可疑車輛將其攔停，怎料陳嫌隨即下車逃逸，員警見狀立即向前追逐，一路沿著興仁路二段往新中北路二段方向奔跑，雙方追逐約800公尺後，熱心民眾上前給陳嫌一記大外割將人壓制，熱心的鄭男見到警方已控制現場隨即離去。蕭欽杰也說，警察在維護治安的路上，需要民眾的協助及支持，相輔相成發揮維護社會治安最大的力量。