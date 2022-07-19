國民法官擬在明年上路，近期各地法院也陸續試辦，勞動部提醒，依國民法官法規定「國民法官、備位國民法官於執行職務期間，或候選國民法官受通知到庭期間，應給予公假」，若未給予公假，可依勞基法處2萬元至100萬元罰鍰。

勞動部表示，依國民法官法規定，人民被法院抽選成為「候選國民法官」，必須到法院參加選任程序，且有可能被選任為某案件的「國民法官」或「備位國民法官」，必須全程參與後續的審判程序，與法官共同審理刑事案件，直到案件宣判為止。

勞動部指出，勞工不論是被挑選為「候選國民法官」後，被通知應到庭期間，或是擔任「國民法官」或「備位國民法官」執行職務期間，依國民法官法第39條規定，雇主均應給予公假。勞工請公假期間，雇主如依勞工請假規則第10條規定，請勞工提出證明文件，勞工可持憑法院寄發或開立相關通知、證明辦理請假事宜。又，勞工成為「候選國民法官」時，法院會寄發「候選國民法官到庭通知書」給勞工，也會一併附上「給雇主的一封信」，方便勞工提供雇主參閱。

勞工擔任國民法官請公假參與審理期間大約多久？勞動部表示，每一個案件的案情不同，所以每一組國民法官或備位國民法官參與審理的時間也不同，但多數案件應該可以在1至2週內完成審理工作，該審理期間可請公假，公假期間雇主應照給工資，也不可以扣發全勤獎金，雇主如拒絕給假或不當扣薪或予以解僱等不利處分，勞工可向當地勞工行政主管機關申訴，以維權益。