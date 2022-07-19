「大脊」版殲-10戰機

中方空軍主力戰機殲-10新版再傳新照，而放大的整流片沿著機背裝設。它很像特定出口型F-16D和F，機背擁有著名的「大脊」（big spine）。而加了這裝置，可能放置擴大的反制與電戰系統，還有通訊，被動感測器和冷卻等各式系統。

此外，這或許也提供了額外的儲油空間，但看來比較不可能。對雙座版來說，通常為了另一名飛行員，而放棄了額外的空間和燃料。專門研究中國戰機的德國專家魯普瑞特（Andreas Rupprecht）說，照片中的戰績可能是殲-10CY，但那尚未經證實。

由於它外觀類似殲-10B，它也可能是殲-10D的驗證機，以測試新戰力並改良必要的硬體。而隨著最近「大脊」戰機照出現，有些人推測，這款戰機可能和電戰，甚至制壓敵防空（SEAD）有關。中方在這方面正砸下重金，如殲-16的電戰版就稱為殲-16D。

A second image of the alleged J-10D prototype/demonstrator was posted and at least from this angle it looks no longer that strange.



Image via @Fighterman_FFRC pic.twitter.com/FGquppERUc — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) July 18, 2022

殲-10CE

而殲-10發展的過程很像美國F-16戰機，最初「大脊」F-16是以驗證機的型態出現，後來很快就交付海外顧客，而以色列就是搶頭香，最先接收F-16D的國家。同樣的，F-16I上也有這「大脊」。事實上，包括新加坡、希臘、土耳其，伊拉克和埃及等國的出口型F-16D上，也都有「大脊」。至於阿拉伯聯合大公國（UAE）獨特的F-16F上，也可以看到它的蹤影。

或許最重要的，就是它出現在巴基斯坦第 52批次的F-16D上。由於中國今年才出口了殲-10C戰機給巴基斯坦，因此有些人推測，這改裝是應已使用F-16D得心應手的巴國空軍要求。

而雙座殲-10若有加大的空間容納硬體和冷卻系統，還有其他好處。各國在戰機駕駛艙中競相加入更多人工智慧（AI）、自主性、感測器融合和強大數據處理裝置，或許正是這類配置的另一個動力。