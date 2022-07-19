新北市新莊區前（18）日凌晨發生1起命案，1名16歲黃姓少年向警方報案，父親獨自外出失聯，因其父患有重度憂鬱症，因此擔心會發生意外，警方接獲報案後，透過黃男手機定位，發現訊號位於新莊某公園的殘障廁所內，不過警方獲報後，發現黃男倒臥血之中，已經氣絕身亡。

據了解，黃男在17日晚間與妻子發生口角，隨後便獨自騎乘機車外出，隨後家屬都聯繫不上，黃子擔心患有重度憂鬱症的父親發生意外，便於凌晨親自到派出所向警方報案，警方透過手機定位，確認訊號位置位於新莊某公園內。

警方根據手機定位，趕往該公園搜尋，後來發現其中1間殘障廁所反鎖，撥打黃男手機後，有電話鈴響從內傳出，但無人接聽，警方立刻破門，卻發現黃男倒臥血泊當中，身邊還有一把利刃，警方立即封鎖現場進行採證，後續將調查詳細案發原因。

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