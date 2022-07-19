由中國大陸舉辦的2022年「第54屆國際化學奧林匹亞競賽」成績今天揭曉，在83個國家（地區）的326名參賽學生中，我國獲得4金佳績，國際排名為第1名。這是我國1992年參賽31年以來，第7次得到國際第1的成績。

受疫情影響，今年國際化學奧林匹亞競賽改為線上賽，各國代表隊伍在各自國內尋覓符合大會規定場地參賽，並依規定建置競賽環境及安排監督人員。

我國代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，從1742名學生當中選出4名代表我國在7月10至18日參加競賽，大會於18日公布成績並舉行閉幕典禮。

我國今年參賽的4位選手是台北市建中陳品羲、台中一中陳楷鈞、竹科實中趙訢閎及嘉義高中劉耀璘，他們均得得金牌，個人排名分別為18名、第29名、第30名及第36名。

我國自1992年起參加國際化學奧林匹亞競賽，歷屆成績都不錯，其中1993年、1997年、2009年、2013年、2015年、2017年及2022年等7年均排名國際第1。這項競賽明年由瑞士主辦。

我國表現最好的選手是陳品羲，個人排名世界第18。他表示，高二落選國手後，曾有放棄化奧的念頭，因為害怕自己又再一次失敗。不過高三他仍繼續參加化奧，但心態與以往有很大的差別，不只比較踏實，也不再像以前一樣在考試前一直擔心結果。

陳品羲也是一個喜歡運動的人，國小時曾完成愛台灣三件事（泳渡日月潭、單車環島、玉山攻頂，國中時也成功完成半程鐵人三項和橫渡長江，參加完今年化奧之後，他要去挑戰鐵人三項。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可依獲獎別保送或推薦大學院校。