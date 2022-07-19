程瑞彰常與爸媽一起到戶外踏青、遊玩，2人翻閱照片回顧。（陳夢茹攝）

111學年度桃連區高級中等學校免試入學與特色招生考試分發入學19日放榜，教育局統計，報名學生數有1萬4979人，分發結果有1萬918人獲錄取，總錄取率達99.6％，桃園學子表現優異。

教育局表示，111學年度桃連區免試入學與特色招生考試分發為免特合一、一次分發到位，免試及特招考試分發學生有1萬4979人，分發結果有1萬4918人錄取，總錄取率為99.6％，學生平均選填志願數為15個，其中第1志願序獲錄取者占62.91％，前3志願序獲錄取者則占98.34％。

教育局指出，今年因受疫情影響，桃連區會考補行考試學生報名分發有310人，補考學生的分發不會影響會考正式考試學生的原分發結果。桃連區仍有3907個未額滿的名額，扣除進修學校的名額後，仍有2783個名額可續招，未獲錄取學生可向欲就讀學校詢問續招事宜。

平鎮國中應屆畢業生程瑞彰雖然單腳須穿戴義肢，在表演藝術課、體育課時常吃足苦頭，但學習能力佳，從小就會念書。程瑞彰說，自己最愛數學、理科比較好，平時也會與雙胞胎弟弟一起討論切磋功課。談及未來的期許，程瑞彰笑說，武陵高中高手雲集，希望未來的成績不會吊車尾。

就讀中興國中的學生陳宣霓，在8年級下學期時因熬夜讀書，抵抗力下滑之際染上腸病毒，免疫系統低落演變成糖尿病，即便需要隨時注意血糖是否在正常範圍，也不能再像同齡學生隨興吃零食、跑跳，陳宣霓在老師推薦的書籍中找到自己的興趣，開始自行查閱中醫相關知識，她更直呼「以後要當中醫師幫助更多的人！」。