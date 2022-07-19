《櫃買市場》衛司特申請上興櫃 17:192022/07/19 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 衛司特(6894)送件申請上興櫃。 衛司特成立於90年1月，主要業務為電解設備與耗材及再生金屬服務等，董事長兼總經理為林世民，目前股本為2.04億元，110年合併營收為7.16億元，稅後盈餘為1.63億元，每股盈餘為8.55元。 《興櫃股》伯特光申請上櫃 《櫃買市場》提升資訊揭露品質 櫃買中心修正3規章 興櫃新秀 達發、宏碁資訊領風騷 #衛司 #櫃買市場 #申請上 #興櫃 #68 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》櫃買業績發表會21日揭幕 25家上櫃公司參與 08:582022/07/14 財經 金管會救市 放寬融資擔保品範圍 04:102022/07/15 財經要聞 嘉義市「科學168教育博覽會」21至25日玩科普 16:502022/07/14 生活 伯特光電7/13申請上櫃 11:352022/07/14 財經 《興櫃股》南俊國際H1營收年增逾2成 拚年底前轉上櫃 12:382022/07/11 財經 《櫃買市場》數位經濟國際 721辦理創櫃板登錄前籌資 11:082022/07/14 財經 新北百貨食力爭戰 04:102022/07/15 時尚消費 法人挺 10檔題材股有績之彈 04:102022/07/12 產業特刊 櫃買六家法說 本周登場 04:102022/07/18 證券．權證 全聯吃下大潤發 網嗨翻了！狂敲碗這件事：一定買爆 22:132022/07/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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