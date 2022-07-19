衛司特(6894)送件申請上興櫃。

衛司特成立於90年1月，主要業務為電解設備與耗材及再生金屬服務等，董事長兼總經理為林世民，目前股本為2.04億元，110年合併營收為7.16億元，稅後盈餘為1.63億元，每股盈餘為8.55元。

《興櫃股》伯特光申請上櫃
《櫃買市場》提升資訊揭露品質 櫃買中心修正3規章
興櫃新秀 達發、宏碁資訊領風騷
#衛司 #櫃買市場 #申請上 #興櫃 #68