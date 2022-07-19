【政新鮮】王必勝無視記者問外遇 謝龍介一句話酸爆

民進黨台北市長參選人陳時中昨(18日)受訪提到，他妻子沒有在臉書罵人的習慣，這句話讓外界揣測暗指台北市長柯文哲夫人陳佩琪，許久沒在臉書發文的陳佩琪決定不忍了，在臉書回嗆陳時中含沙影射，「毀我名譽、衊我人格」。而對此，台北市議員徐巧芯今(19日)上中天《大新聞大爆卦》節目，痛批陳時中是「沙豬心態」。

針對主持人馬千惠指出，陳時中拋出綠卡、陳佩琪等議題，是否扮演「天才小釣手」？徐巧芯表示，陳時中完全不想別人針對他做防疫指揮官期間各式各樣的爭議，就必須要拋出一些議題轉移焦點，關於申請綠卡是他個人問題，但「陳時中講話語意不清，他哪次不是這樣呢？什麼『疫苗不是沒買，是還沒到』，『我3天就會夢到一次，但我也不知道什麼時候來』，最好笑的是『我敢說現在沒有人買得到疫苗，但也有可能有人買得到』，還有『我不是政務官，我是自由業』，一向都是含含糊糊的，他的語病會讓很多民眾對他產生不信任感」。

徐巧芯比較幫陳佩琪抱屈：「我自己做為一個女性，我覺得陳時中他完全是用一個舊時代的大男人沙文主義的思維在看待政治，這點是我難以苟同的。你說陳佩琪干政？她干了什麼政？我做為一個台北市議員，沒有覺得她干政，她頂多就是發表她個人的看法，做為一個市長的配偶，難道就不能對公共事務發表看法嗎？她也是市民、也是醫師，在社會上小有成就，她發表她對社會的看法；如果你可以批評她，她為什麼不可以站出來為自己回擊呢？」

徐巧芯認為，有政治人物攻擊陳佩琪，陳佩琪主動回擊，這沒有什麼，這很正常，「只有真正的『沙豬』（大男人沙文主義的豬），會認為女性不能越過男性發言，女性不能越過男性說話，這都已經是過時的觀念了！我覺得陳時中可能要再把你的語意講得清楚一點，哪方面的干政？」難道因為先生是一個成功人物、一個市長，所以所有的發言都要憋屈起來，「要妳的老公允許妳說，妳才能說？你對婚姻的態度、對兩性的態度，是這樣看待的嗎？那無怪乎你會說『我的老婆不會干政』」。

「第二個，你說你的老婆『不會對外發言』，那這是一個應該被鼓勵的事情嗎？」徐巧芯說，如果陳時中的太太有意見在臉書上表達，她也認為是很好的一件事情，為什麼不行？「結果你竟然把你的太太『不會對外發言』當成是你的優點，你憑什麼控制你太太？她想講就講，她不想講就不講，我們都尊重她！」結果陳時中把這拿來當成加分的項目，藉此去踩別人的太太，為自己發聲，讓她反而覺得陳佩琪是很有勇氣的，陳佩琪有專業、有頭腦、不懼強權，也不怕塔綠班的攻擊。

身旁來賓王尚智則補充，新任指揮官王必勝過去爆出小三外遇事件，在傳統政客早就下台100次的，但在陳時中看來一點都不是問題，「所以誰才是真正蔑視女性？陳時中跟王必勝的關係，說明了巧芯剛剛說的一切」。