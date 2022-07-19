桃園市議員參選人凌濤批評，指桃園市勞動局長吳宏國18日帶著民進黨市長參選人林智堅和桃園市長鄭文燦拜會桃園機場工會、還到私宅參加工會宴會。他批評，從早到晚都花在林身上全力輔選。吳宏國則回應，是主辦單位邀約，事先他不知情。

吳宏國指出，凌濤把時間錯亂在一起，18日下午是機場工會聯合會的常務理事會議，過往都會行文邀請市府。至於林智堅是主辦單位邀請，他事先並不知情。晚間的活動也是如此，林為主辦單位邀請，這兩場活動勞動局也沒有使用公務預算。

桃園市新聞處長詹賀舜反批凌濤，議員參選人評論事情之前應該先了解相關規定以及主責機關，不要為了選舉蹭聲量而張冠李戴。詹賀舜指出，政務官應工會邀請以及下班時間出席餐敘並未違反法律規範。

凌濤在臉書發文，指吳宏國18日早上安排鄭文燦帶著林智堅拜會桃園機場工會。晚上還必須穿著背心，陪著鄭文燦、林智堅到私宅辦理工會宴會，觥籌交錯，舉杯暢飲，從早到晚都花在林智堅身上，全力輔選。凌濤說，吳宏國一定很無奈，但行政不中立不是吳宏國的錯。「跑攤擺第一，壓縮到市政經營，鄭市長要負全責。」

他也在文中提到，桃園火車站台鐵的員工還在等市長解決冷氣壞掉6年的問題，勞權、工作環境惡化受到長期且嚴峻的挑戰。

不過對此，詹賀舜則說，幫台鐵桃園站的員工增取勞動權益是好事，但也要做好功課，台鐵的主管機關並不是桃園市政府。如果對行政權責與地方事務都混淆不清，為批評而批評，這如何擔任好議員的角色。