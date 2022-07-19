天氣越來越熱，出門沒多久就滿身大汗，因此定時補水非常重要，以免不小心中暑，不過水到底要喝多少？營養師李其昀指出，可依個人體重計算飲水量，體重越重的人要喝更多，另外起床、飯前、運動、工作中都是補水好時機，但要採分段式補充，不要在短時間内大量攝取水分，以免引起水中毒。

臉書粉專「零距離營養師 David 李其昀」提到，以身體無疾病的成年人來說，1天飲水量是自身體重公斤數，乘以30至35毫升，若有運動、大量勞動或高溫汗水大量流失時，就要依此公式再另外加上1至2杯水，並適量補充運動飲料或喝1杯鹽水，加以補充流失的電解質。

營養師李其昀補充，不只口渴時要喝水，早上起床時，可以先喝1杯300CC的溫開水，有助喚醒腸道蠕動，改善便祕；飯前一個小時喝水，則可以增加飽足感，但要注意的是，吃飯時不要喝太多水，容易造成胃不舒服；運動前中後可適量分段補充水分，補充流失的體液；工作中也別忘了喝水，當身體缺水時，大腦就會變遲鈍，因此要定時補充水分，有助於提神醒腦，維持良好狀態。

喝水時不要想著一次喝到一定的量，盡量使用分段式飲水，短時間内大量且快速攝取水分，不僅容易嗆到，還可能引起水中毒，當感覺到口渴、小便次數過少、顏色偏深、嘴巴有氣味等狀況時，代表身體已開始拉缺水警報，這時補水其實都算晚了，最好是有規律的階段性喝水，而且喝水不僅能預防熱傷害，還可以促進代謝、養顏美容、提升抵抗力。