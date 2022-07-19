1年半前才自大湖警分局偵查隊長任內退休的陳增煌，退而不休，因具刑事警官的背景，經常協助鄰里處理相關法律問題，日前就有1名鄉親神色緊張地拿著國稅局30萬元裁罰單，向陳增煌求助，經陳增煌了解內情後，協助鄉親撰寫陳情書給國稅局展開救濟，結果國稅局審核後同意陳情理由，不僅免除罰款還予退稅，讓鄉親對陳增煌協助大為感謝。

前大湖警分局偵查隊陳增煌，是出身大湖地區的農家子弟，進入警界服務30餘年，2020年底自偵查隊長任內退休，由於鄰里都知道陳增煌有豐富刑事資歷背景，因此，遇有法律相關的疑難雜症時，都會向陳增煌求助，退休以來已協助處理相關案件超過20件。

年前，1名大湖鄉親神色緊張地拿著國稅局裁罰書，向陳增煌求助該該如何處理，經了解裁罰內容後得悉，是因這名鄉親在2019年應課稅未依法申報，所以裁罰30萬6千元，陳增煌進一步了解這名鄉親因是低收入戶，因受捐助而有收入，也因不懂稅務法令而未曾報稅，才遭國稅局開罰。

並且，這名鄉親的家中有多位成員有某方面障礙，家境困苦，本人的工作也不穩定，收入有限，就算是連做10年都難清繳這項罰鍰。陳增煌主動幫鄉親搜集證據並撰寫陳情書，為他提出救濟程序，鄉親所居住的義和村長謝國龍也多次陪同前往國稅局苗栗分局說明，歷經8個月時間，終於在日前傳來好消息，國稅局變更裁罰為11萬元，另外，鄉親還可退稅25萬元，除減免罰款，又可獲退稅，兩相加減下還可多獲14萬餘元，讓鄉親喜出望外。

為了感謝陳增煌援救之恩，鄉親特別包了紅包要感謝陳增煌，當場被陳增煌婉拒，這起助人事蹟才在大湖鄉親間傳誦開來。