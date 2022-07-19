安克(4188)下午舉行法說會時表示，今年聚焦4個重點，包括搶攻健診市場、擴大產品運用、國際授權及國際參展。安克生醫進一步細說明，四大焦點包括1.搶攻健診市場，雙AI旗艦產品持續推進國內各醫院及健診通路；2.偕同國內國外知名教學醫院，執行上市後臨床研究收案與論文發表，擴大產品運用，最大化市場價值；3.甲狀腺及乳房超音波AI技術，積極與國際大廠洽談授權或共同開發等合作方案；4.持續國際參展、網路宣傳，累積產品國際知名度。

安克生醫是我國AI智慧影像醫材公司，旗艦產品的甲狀腺超音波AI輔助系統「安克甲狀偵」，能輔助醫師精準判讀甲狀腺結節的良惡性，至今已進入包括台大、彰基、彰濱秀傳等多家健檢中心，2022年第一季進一步成功推進敏盛、陽交大附設醫院門診。

安克生醫另一項旗艦產品為呼吸中止症檢測系統「安克呼止偵」，可於非侵入、清醒狀態下，十分鐘完成睡眠呼吸中止風險評估。安克生醫李伊俐總經理表示，根據調研機構市調，全球呼吸中止症相關設備市場價值，2020年市場規模約37億美元，估計2021年到2028年，CAGR(年均複合成長率)將以6.2%增長。

有鑑於此，安克生醫指出，安克呼止偵也正積極擴大運用於伴隨性診斷，評估睡眠呼吸中止風險的同時，進一步提供醫師未來呼吸中止症的治療方向，包括陽壓呼吸器、牙套、手術切除、雷射燒熔、神經刺激等，目前已於美國、德國、台灣(台大牙醫、林口長庚)進行相關驗證研究，其中包含全球三大睡眠中心之一的美國史丹佛睡眠中心。

由於國際疫情逐漸平歇，將積極開始進行下半年國際醫療展與學術參展，即將參與8月底的新加坡醫療器材展、11月的全球最大醫材展德國Medica、2023年1月的阿拉伯杜拜醫療展等等，進一步拓展國際知名度。