桃園市長鄭文燦19日宣布30所國小成立的「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」將於周六全面開打，提供2萬人次量能。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦19日在防疫會議指出，中央將於周四開始配送第1批幼童莫德納疫苗，考量6個月至5歲幼童要家長陪同，宣布30所國小成立的「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」將於周六全面開打，首日提供2萬人次量能，另保留1萬劑可於合約院所門診接種，雙軌制讓家長就近施打。

桃園市府為提高長者保護力，持續開設疫苗接種站，考量下周新增可接種第2次追加劑的65歲以上長者僅約8000餘人，以及近期接種站人潮略減，鄭文燦宣布在本周五、22日再開26處社區接種站，但只營運半日，從早上8點到中午12點，提供莫德納及Novavax疫苗接種服務，莫德納預計可提供約1萬8120人次。

鄭文燦也提到，中央21日起配送第一批幼兒莫德納疫苗，桃園將於23日，在全市13區擇定30所學校，開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」，提供6個月至5歲幼童接種疫苗，由家長陪同，預計可服務2萬名幼童。

鄭文燦說，桃園約150家托嬰中心也併入23日「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」接種，或可前往合約院所門診就近接種。

教育局指出，青溪國小等25校服務時段為上午8時至12時(最後報到時間上午11時30分)；頭洲國小及龜山國小等2校疫苗快打站服務時段為下午1時至4時(最後報到時間下午15時30分)；中原國小、雙龍國小及南崁國小等3校疫苗快打站服務時段為上午8時至12時(最後報到時間上午11時30分)及下午1時至4時(最後報到時間下午15時30分)，提醒家長務必攜帶健保卡。

教育局提醒，嬰幼兒接種疫苗後14天內避免激烈運動，並請家長多加留意幼童身體情形，倘嬰幼兒出現持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應、疑似心肌炎或心包膜炎症狀(胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良等)時，務必儘速就醫。

桃園19日新增2487例本土案例，較18日1903例上升30.69％，其中65歲以上個案占7.72％，鄭文燦也說，由於防疫關懷包領取人數減少，各區公所「防疫關懷包快易通」自18日起僅上午提供領取服務，提醒民眾留意領取時間。