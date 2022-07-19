經過1年多改造，北市北投地熱谷公園將以嶄新風貌出發，7月20日起全區免費開放，讓民眾漫遊樂活。北水處表示，7月28日晚上6時30分舉辦地熱谷公園景觀再造開幕，當日特別延長開放時間至7時30分，歡迎大家來玩。

地熱谷又稱「地獄谷」，占地約3500平方公尺，為大屯山火山群內水溫最高的溫泉天然出口，泉溫約在65到80度之間，屬於硫酸鹽氯化物泉，也是全世界唯二的「青磺泉」，當地居民俗稱「磺水頭」，為北投溫泉的源頭之一。

北水處表示，這次地熱谷公園景觀再造，重新建置環湖步道、溫泉體驗設施，包含入口意象手湯，讓遊客雙手感受與溫泉的第一次接觸，大斜面設計的愛情座椅，提供情侶打卡留戀讓愛情增溫。

北水處表示，遊客能沿著新建置的環湖步道漫步一圈，體驗大自然蒸氣Spa，搭配園區植栽美化，展現仙境般全新風貌。並於7月28日晚上6時30分舉辦地熱谷公園景觀再造開幕儀式，當日特別延長開放時間至7時30分，千萬不要錯過。

北水處提醒，配合現階段防疫，民眾入園應保持社交距離及做好個人衛生防護，後續將依市府防疫指示滾動修正，目前園區開放時間為上午9時至下午6時，星期一休園，相關資訊可至北水處網站 https://www.water.gov.taipei 查詢。