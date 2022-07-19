瑞信證券指出，中租-KY（5871）股價回檔相當深，已經再次反應市場對大陸成長風險的擔憂，基於對成長前景依舊看好，目前評價具吸引力，升評「優於大盤」、推測合理股價235元，連兩個月都有外資升評，中租-KY堪稱台系金融股中最得外資關愛代表。

瑞銀證券6月中時才升評中租-KY至「買進」，推測合理股價高達279元，現在瑞信接棒升評，可見外資圈對中租-KY基本面轉趨樂觀。

瑞信證券台灣金融產業分析師許忠維指出，新冠肺炎疫情造成大陸多個城市封城，確實是市場擔憂中租-KY在大陸資產組合成長性的主因，但這無損瑞信看好中租-KY達成其大陸市場營運長長目標的信心。

畢竟回顧2020年經驗，當時大陸第一季幾乎處在全面封城停擺狀態下，中租-KY仍能把握下半年時間，迎頭趕上資產組合成長目標；此外，放眼後市，瑞信大陸總經團隊研判，大陸政府下半年將推出更多刺激政策，料將激勵中租-KY達到成長目標。

就股價面觀察，中租-KY的走勢向來與資產組合成長動能連結，瑞信認為，隨大陸成長疑慮逐漸淡化，股價有向上反攻空間。外資並估計，中租-KY獲利將連年增長，2022年每股純益成長近二成、來到17.27元，2023、2024年分別再進步至19與21.75元。