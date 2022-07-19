美股紅翻黑，台股19日開低震盪收小跌，且外資仍小幅賣超，新台幣也跟著貶向30元大關，但出口商進場拋匯，及央行進場調節，尾盤豬羊變色，且是難得的由貶轉升，終場收在29.902元兌1美元，升值1.2分，為連續二個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量8.12億美元。

外匯交易員表示，美股因高盛等財報佳績，及聯準會（Fed）大幅升息預期降低，開出大漲紅盤，但蘋果暫緩招聘消息一出，科技股尾盤殺聲隆隆，四大指數全部逆轉收挫，連動台股開低震盪，最後小跌25點至14,694點，也拖累新台幣走弱，並一舉向30元大關靠近，最低來到29.982元。

外匯交易員指出，外資僅小幅賣超台股23億元，在匯市進出不明顯，反而是出口商順勢進場拋匯撿便宜，使得新台幣貶勢收斂，尤其老大（央行）進場略做調節，尾盤直接翻轉收高。觀察短線市場多空交錯不變，預料在外資大舉回頭匯入前，新台幣升勢難延續，短線應是維持區間整理格局為主。