台中市烏日鄉玉闕朝仁宮董事會，有鑑於卓蘭鎮位處台3線及苗140線等交通要道，是苗栗縣來往台中市重要交通樞紐，在卓蘭鎮長詹錦章牽線下，廟方捐助30組太陽能LED爆閃警示燈給大湖警分局卓蘭分駐所，設置在無號誌路口、高肇事路段，守護用路人行車安全。

據烏日玉闕朝仁宮董事長林昭宏說，廟方因防疫停辦年度盛事慶祝武財神渡台紀念「平安福宴」，撙節活動經費做公益，經由卓蘭鎮長詹錦章處得知，近來台3線疫情後出遊車潮及人流大增，為維護台3線及苗140沿線交通安全，因此將活動經費提撥部分，購置30組太陽能LED爆閃警示燈，捐贈給大湖警分局卓蘭分駐所，裝設在易肇事、偏遠路段及危險路口，守護用路人安全回家的路。

苗栗縣警局大湖分局長林炎巨表示，感謝烏日玉闕朝仁宮善舉，目前正值暑假，年輕學子相約出遊，常因未注意路況而發生車禍，爆閃燈的警示效果能讓更多用路人注意路況，守護交通安全，是莫大的功德，他也呼籲用路人行駛台3線應減速慢行，勿貪一時之快，保護自己也兼顧其他用路人交通安全。