雲林縣水林鄉水南社區發展協會理事長紀明欣，之前在竹科半導體公司工作，4年前回鄉，19日表示水林鄉每年新生兒僅約100名，加上人口外流、老化嚴重，曾被評為平地滅鄉第1名，為了不讓家鄉沒落甚至消失，決定投入鄉長選舉，未來將以提升農業產值、發展長照與休閒產業為政策，吸引年輕人口回流。

42歲的紀明欣，原本在新竹科學園區半導體公司工作，是令人欽羡的科技新貴，4年前看到媒體報導，水林鄉因人口外流與老化嚴重，是平地地區滅鄉第1名，讓他覺得事態嚴重，因此毅然辭去工作，返鄉從事智慧科技農業，並擔任水南社區發展協會理事長，藉此了解家鄉的情況與需求。

紀明欣表示，早年水林鄉農業興盛，日據時期水林庄長紀長，擁有上百甲田地，被譽為「甘蔗大王」。水林鄉人口曾達5萬餘人，後來人口不斷流失，目前僅2萬3000餘人，如何改善產業、增加就業機會、吸引年輕人口回流，是他參選的主要政見。

紀明欣說，鄉內的農業一直停留在傳統的生產模式，雖然農作品質優異，但缺乏加工、行銷、品牌的支援，一直無法提升競爭力，因此有必要引進大型企業，以智慧科技進行農業整合，才能提升其品牌形像與附加價值。另外，發展長照產業與觀光休閒業，也是帶動地方發展的契機。

紀明欣指出，水林鄉曾於2020年被網友評為「最沒存在感、邊緣鄉鎮」，讓水林鄉民很不服氣，都很希望改變現況，其實水林鄉除了優質農業，還有顏思齊1621年來台拓墾歷史，被譽為「開台第1庄」，以及培育上百名司法界、醫界人才的蕃薯厝聚落，這些都是珍貴的地方資產，只要善加行銷，一定可以讓水林廣為人知。