長科*(6548)自結第2季稅後盈餘為7.85億元，季增12%，為單季歷史新高，累計上半年每股盈餘為3.96元，展望第3季，長科預估，第3季合併營收介於36.8億元到38.7億元之間，若以新台幣29.8元兌1美元平均匯率假設，預估毛利率將介於29.5%到31.5%之間，營益率將介於21.5%到23.5%之間。

長科*今天下午舉行線上法說會，公布2022年第2季營運成果，第2季合併營收為37.78億元，季增4%，年增23%，符合法說會預期，達到單季歷史新高；營業毛利為11.65億元，季增4%，年增67%，合併毛利率為30.8%，為單季歷史次高，營業淨利為8.57億元，季增5%，年增85%，營業淨利率為22.7%，季增0.2個百分點，改寫單季歷史新高，歸屬母公司業主稅後盈餘為7.85億元，季增12%，年增152%，單季2.09元，相當於賺進2.09個資本額，亦締造單季歷史新猷。

長科*上半年合併營收為74.09億元，年增28%，營業毛利為22.87億元，年增88%，合併毛利率為30.9%，年增9.9個百分點，營業淨利為16.73億元，年增121%，營業淨利率為22.6%，年增9.5個百分點，稅後盈餘為14.87億元，年增171元，每股盈餘為3.96元。

就2022年上半年製程區分，長科蝕刻製程的營收比重為43%，高於去年同期的41%。

在產品組合中，2022年上半年IC導線架佔營收比重34%、QFP 24%、Discrete 19%、QFN 18%及Pre-mold QFN 5%，其中QFP比重比去年同期上升10個百分點。

若以應用別而言，長科2022年上半年車用佔營收比重為38%、工業19%，分別比去年同期的25%和15%攀升；3C佔比為39%，則較去年同期的51%下滑。

展望第3季，長科*預估，第3季合併營收介於36.8億元到38.7億元之間。若以新台幣29.8元兌1美元平均匯率假設，則預估毛利率將介於29.5%到31.5%之間；營益率將介於21.5%到23.5%之間。

長科*股票面額自每股1元變更為0.4元，業經主管機關核准，換股作業計畫待本公司董事會通過後公告。