據兩名直接涉及相關討論的人士周二指出，歐洲央行(ECB)在本周四的政策會議將討論更大幅度的50個基點升息，以遏制高漲的通膨。

知情人士還指出，ECB官員還將討論如何幫助負債較深的例如義大利債券市場，提供支援，但前提是它們必須遵守財政紀律的規則。

消息人士指出，升息25或50個基點仍然未決定。

此前市場多認為加息超過25個基點是極不可能，主要考量是歐洲在能源危機下，經濟前景極不看好，無法承受更高的升息。歐元區迫在眉睫的衰退，讓ECB官員、各國央行行長對於壓抑成長問題採取更為謹慎態度。

在路透周二報導ECB討論升息50個基點後，歐元小幅上漲，來到1.0232美元。

ECB行長拉加德(Christine Lagarde)在6月9日的上一次會議表示，7月初將停止債券購買，並且將「逐漸地」加息，可能在7月升息25個基點，在9月可能有更大的升息，但未透露多少基點。

但是拉加德在6月的稍後又表示，明顯的存在「不適合漸進升息」的條件；即暗示將加速升息。

路透上周對經濟學家的調查，幾乎所有經濟學家都預期ECB存款利率在7月將上調25個基點，微弱的少數表示，ECB應加大到50個基點的力道。

ECB目前存款利率為-0.50%，負利率已經持續了8年。7月如升息25個基點，代表存款利率將上升的-0.25%。拉加德此前表示，ECB希望利率到9月時能擺脫負數區間。

然而考量到近幾天經濟前景的惡化，歐洲天然氣中斷問題加劇，貨幣市場已經開始下調ECB收緊貨幣政策的規模。Generali投資的Wolburg表示，經濟前景轉弱，將影響到ECB收緊政策的路徑，他預估，到2023年底，ECB的存款利率將為1.25%。

歐盟執委會也在上周下調了今明年經濟成長率的預測。